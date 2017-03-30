Путин поблагодарил телеведущего CNBC за разделение Украины и Крыма

Президент России Владимир Путин похвалил модератора арктического форума в Архангельске телеведущего CNBC Джеффа Катмора за правильную формулировку вопроса, в котором он разделил Украину и Крым, передает корреспондент "Газеты.Ru".

"Хочу Вас поблагодарить за то, что Вы, подняв эту проблему, сказали о том, что существует проблема Украины и Крым. Вы как бы разделили Крым и Украину, и это правильно", - ответил Путин.

При этом президент отнесся к вопросу с иронией.

"Я так и знал, что этим закончится", - сказал он.