Медведев посоветовал Ткачеву ставить будильник «в разные места»

В четверг, 30 марта, премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства отчитал министра сельского хозяйства России Александра Ткачева , который пришел с опозданием, и посоветовал ему «будильник себе ставить в разные места». Об этом сообщает RNS

«Всем, кто не участвует в «Арктическом форуме», — большой арктический привет. Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно очень, я вот на месте был. А вас ждали. Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места», — сказал Медведев.

Также сообщалось, что президент с премьером поднялись на специальную смотровую площадку с видом на океан.