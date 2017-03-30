Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Медведев посоветовал Ткачеву "ставить будильник в разные места"
В четверг, 30 марта, премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства отчитал министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, который пришел с опозданием, и посоветовал ему «будильник себе ставить в разные места». Об этом сообщает RNS.
«Всем, кто не участвует в «Арктическом форуме», — большой арктический привет. Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно очень, я вот на месте был. А вас ждали. Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места», — сказал Медведев.
В среду, 29 марта, президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и министр природных ресурсов Сергей Донской посетили остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике. Там они проверили работы по очистке Арктики от мусора.
Также сообщалось, что президент с премьером поднялись на специальную смотровую площадку с видом на океан.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Газета.Ru
-
Sputnik Эстония