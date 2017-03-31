WSJ: экс-советник Трампа Флинн готов дать показания в обмен на иммунитет

Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн готов дать показания ФБР в обмен на иммунитет от уголовного преследования, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Флинн заявил ФБР, что в обмен на иммунитет готов говорить с агентами о "российском влиянии" на выборы в США, уточняет газета.

Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.

Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США. Администрация Трампа также опровергала эти обвинения.