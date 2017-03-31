Экс-советник Трампа Картер Пейдж опроверг информацию о связях с Россией

Бывший советник по международным вопросам предвыборного штаба избирательной кампании Дональда Трампа Картер Пейдж опроверг информацию о сотрудничестве с российской стороной в ходе президентских выборов в 2016 году.

Пейдж отрицает сообщения из компромата на Трампа о том, что он тайно встречался с главой «Роснефти» Игорем Сечиным в июле 2016 года.

«Я никогда в жизни не встречался с Игорем Сечиным. Абсолютная ложь... Возможно, я когда-то видел его на конференции, но я даже никогда не пожимал ему руку», — заявил Пейдж в интервью Fox News.

Он также опроверг данные о том, что руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт назначил его координатором связей с Россией.

Экс-советник также отрицает контакты с послом России в США Сергеем Кисляком. Он отметил, что на съезде Республиканской партии лишь поздоровался с ним и вручил дипломату свою визитку, но «не вел с ним никаких бесед».