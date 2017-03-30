Генпрокуратура проверит доходы бывших чиновников

«Сегодня закон позволяет контролировать расходы чиновника только при условии его нахождения на службе. Однако, понимая всю тяжесть содеянного и пытаясь избежать наказания, некоторые госслужащие просто увольняются. А дальше прокуратура не имеет права обратиться в суд с иском о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Естественно, речь идет о тех объектах, которые человек приобрел в момент нахождения на госслужбе», - сказал Волков.

В том случае если следствие подтвердит, что некоторое имущество было нажито незаконным путем, то его лишатся не только бывшие госслужащие, но члены их семей, в том числе их жены и дети. При этом следствие будет интересовать как движимое, так и недвижимое имущество чиновников.