Экс-кандидат в президенты США Рубио заявил о кибератаках из России

Бывший кандидат в президенты США, сенатор Марко Рубио в ходе слушаний в сенате заявил, что в 2016 году кибератаке со стороны российских хакеров подверглись компьютеры сотрудников его предвыборного штаба.

По его словам, хакерская атака была совершена в июле 2016 года.

«Бывшие члены моего предвыборного штаба на президентских выборах, у которых был доступ к внутренней информации моей кампании, были атакованы с IP-адресов, находящихся в неизвестном месте в России. Эти попытки были неудачными», — цитирует Рубио CNN.

Он также сообщил, что аналогичная кибератака, которая также не увенчалась успехом, была совершена на его экс-сотрудников за последние сутки.

Ранее в сенате США заявили, что Россия пыталась вмешаться в демократический процесс страны, а также намекнули на возможность отзыва лицензии у RT.

30 марта президент США Дональд Трамп продлил действие в США чрезвычайного положения в сфере кибербезопасности.