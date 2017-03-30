СМИ: генпрокуратура хочет проверять доходы бывших чиновников

Уточняется, что если имущество было нажито незаконным путем, его лишатся не только экс-госслужащие, но и их жены и дети.

"Генеральная прокуратура России направила в администрацию президента предложения по поправкам в законодательство, которые позволят контролировать расходы чиновников даже после их увольнения", — пишет газета.

В материале "Известий" приводятся слова замначальника управления ГП РФ по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Валерия Волкова , который заявил, что надзорный орган намерен добиться возможности контролировать расходы бывших госслужащих.

По его словам, "сегодня закон позволяет контролировать расходы чиновника только при условии его нахождения на службе. Понимая всю тяжесть содеянного и пытаясь избежать наказания, некоторые госслужащие просто увольняются. А дальше прокуратура не имеет права обратиться в суд с иском о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы".