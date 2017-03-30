СМИ: глава ФБР собирался написать статью о приписанном РФ влиянии на выборы в США

Администрация экс-президента США Барака Обамы летом 2016 года запретила директору ФБР Джеймсу Коми опубликовать комментарий о якобы начатой Россией информационной кампании с целью повлиять на исход президентских выборов в США. Об этом сообщил в среду американский журнал Newsweek.

По сведениям источников издания, во время встречи в Белом доме в июне или июле 2016 года Коми выступил с предложением опубликовать свою статью в каком-либо СМИ, вероятнее всего в газете The New York Times. "У него была черновая версия или наброски. Он пришел на встречу с листом бумаги и сказал: "Я хочу выступить, что вы об этом думаете?" - приводит Newsweek слова одного из источников.

По информации Newsweek, в статье Коми не планировалось уточнять, проводит ли ФБР расследование в связи с утверждениями о контактах сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа с представителями России. Официальные представители ФБР и минюста США отказались представить дополнительную информацию в связи с публикацией Newsweek.

7 октября 2016 года было представлено совместное заявление министерства национальной безопасности и аппарата директора Национальной разведки США. В нем утверждалось, что к избирательным системам некоторых штатов был получен доступ с "серверов, которые эксплуатируются российской компанией". Вместе с тем в документе подчеркивалось, что США не могут "приписывать эту деятельность российскому правительству ".