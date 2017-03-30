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СМИ: глава ФБР собирался написать статью о приписанном РФ влиянии на выборы в США
Администрация экс-президента США Барака Обамы летом 2016 года запретила директору ФБР Джеймсу Коми опубликовать комментарий о якобы начатой Россией информационной кампании с целью повлиять на исход президентских выборов в США. Об этом сообщил в среду американский журнал Newsweek.
По сведениям источников издания, во время встречи в Белом доме в июне или июле 2016 года Коми выступил с предложением опубликовать свою статью в каком-либо СМИ, вероятнее всего в газете The New York Times. "У него была черновая версия или наброски. Он пришел на встречу с листом бумаги и сказал: "Я хочу выступить, что вы об этом думаете?" - приводит Newsweek слова одного из источников.
На указанных консультациях в Белом доме, по сведениям издания, присутствовали Джон Керри, занимавший в то время пост госсекретаря США, Лоретта Линч, возглавлявшая министерство юстиции, экс-министр национальной безопасности США Джей Джонсон и бывшая помощница Обамы по нацбезопасности Сюзан Райс. Официальные лица тогда посчитали идею Коми неудачной, они полагали, что комментарий одного человека не является достаточно весомым и с заявлением на этот счет должны выступить сразу несколько ведомств.
По информации Newsweek, в статье Коми не планировалось уточнять, проводит ли ФБР расследование в связи с утверждениями о контактах сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа с представителями России. Официальные представители ФБР и минюста США отказались представить дополнительную информацию в связи с публикацией Newsweek.
7 октября 2016 года было представлено совместное заявление министерства национальной безопасности и аппарата директора Национальной разведки США. В нем утверждалось, что к избирательным системам некоторых штатов был получен доступ с "серверов, которые эксплуатируются российской компанией". Вместе с тем в документе подчеркивалось, что США не могут "приписывать эту деятельность российскому правительству".
Оппозиционная Демократическая партия США пытается инициировать скандал вокруг приписываемых Трампу и его окружению связей с Россией. Сам Трамп и руководители его администрации не раз отвергали подобные обвинения. По их мнению, усилия демократов политизированы и направлены на делегитимизацию и дискредитацию законной исполнительной власти в США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.
Лоретта Линч Барак Обама Сюзан Райс Джон Керри Еще 1 тег
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