Медведев опубликовал фото с Путиным в ледяной пещере

На одном из снимков Медведев вместе с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу осматривает ледяную пещеру. В этой пещере ученые изучают вечную мерзлоту в естественных условиях. В частности, с помощью льда исследователи анализируют состав атмосферы, который был на земле несколько веков назад. Всего премьер-министр опубликовал 10 фотографий. На момент написания новости публикация со снимками набрала более тысячи лайков.

29 марта делегация под руководством Владимира Путина прибыла на остров Земля Александры с целью проверки итогов генеральной уборки Арктики. В апреле 2010 года российский президент поручил очистить территорию Арктической зоны России от скопившихся отходов. С 2012 по 2015 год с архипелага вывезли 39 тысяч тонн мусора. Всего масса отходов составляла 90 тысяч тонн.