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Медведев опубликовал фото с Путиным в ледяной пещере
Фото: facebook.com
На странице премьера Дмитрия Медведева в соцсети опубликован фотоотчет о поездке с президентом Владимиром Путиным на Землю Франца-Иосифа. На одном из кадров президент, глава правительства и министр обороны Сергей Шойгу позируют в ледяной пещере.
Напомним, российские руководители в среду осмотрели ледяную пещеру, в которой изучают вечную мерзлоту в естественных условиях. Путин даже с помощью ледоруба высек из ледяной глыбы несколько осколков – с их помощью можно изучить, например, состав атмосферы, которая была на Земле несколько сотен лет назад.
Фото: facebook.com
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