Медведев опубликовал фото с Путиным в ледяной пещере

Напомним, российские руководители в среду осмотрели ледяную пещеру, в которой изучают вечную мерзлоту в естественных условиях. Путин даже с помощью ледоруба высек из ледяной глыбы несколько осколков – с их помощью можно изучить, например, состав атмосферы, которая была на Земле несколько сотен лет назад.

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