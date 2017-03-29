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Деловая газета «Взгляд»

Медведев опубликовал фото с Путиным в ледяной пещере

Медведев опубликовал фото с Путиным в ледяной пещере
Фото:
На странице премьера Дмитрия Медведева в соцсети опубликован фотоотчет о поездке с президентом Владимиром Путиным на Землю Франца-Иосифа. На одном из кадров президент, глава правительства и министр обороны Сергей Шойгу позируют в ледяной пещере.
Напомним, российские руководители в среду осмотрели ледяную пещеру, в которой изучают вечную мерзлоту в естественных условиях. Путин даже с помощью ледоруба высек из ледяной глыбы несколько осколков – с их помощью можно изучить, например, состав атмосферы, которая была на Земле несколько сотен лет назад.

Фото: facebook.com

Политика
Владимир Путин Дмитрий Медведев Сергей Шойгу
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