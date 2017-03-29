Полярники угостили Путина кулебякой

Российский президент Владимир Путин принял участие в чаепитии с экологами на острове Земля Александры. Специалисты угостили главу государства поморской кулебякой и мармеладом из водорослей. Об этом сообщает LIFE

«Это наше местное: пироги, орехи, «Мишка на севере», мармелад из водорослей», - уточнили специалисты.

На встрече с экологами Путин обсудил особенности работы в суровых условиях.

На один из островов архипелага Земля Франца-Иосифа российский президент прилетел 29 марта с целью провести проверку результатов генеральной уборки в Арктике. В апреле 2010 года Владимир Путин дал поручение очистить территорию Арктической зоны России от накопленных отходов. По словам министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, с 2012 по 2015 год с территории архипелага было вывезено 39 тысяч тонн мусора. Всего масса отходов составляла 90 тысяч тонн.