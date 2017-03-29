Главное сейчас
-
«Отстранение» Украины от Евровидения, увольнение Нилова и другие события дня
-
Лондонский суд обязал Украину погасить долг перед Россией
-
Таиланд выставил миллионный счет семье впавшего в кому россиянина
-
В Пентагоне призвали готовиться к «звездным войнам»
-
Источник объяснил увольнение Нилова с поста главы ГИБДД
Главные события у вас в почте
Пироги, орехи и "Мишка на севере": экологи Арктики устроили чаепитие для Путина
Президент России Владимир Путин провел чаепитие с экологами на арктическом острове Земля Александры. Специалисты угостили его сладостями и поморской кулебякой.
Президент провел чаепитие с арктическими экологами
Путин в среду прибыл на один из островов архипелага Земля Франца-Иосифа, расположенного в Арктической зоне. Глава государства обсудил с местными экологами специфику работы в суровых условиях и провел с ними чаепитие.
Исследователи угостили президента экзотическими блюдами сурового Севера: поморской кулебякой, мармеладом на основе водорослей и орехами. Также на арктическом столе Путина оказались знаменитые конфеты "Мишка на севере", передает Life.ru.
Президент поблагодарил экологов за чаепитие и признался, что по их рассказам можно "книжку написать". В ответ специалисты пригласили Путина приехать в Арктику летом, когда климат в регионе становится менее суровым.
Оставить комментарий