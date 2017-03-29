Пироги, орехи и "Мишка на севере": экологи Арктики устроили чаепитие для Путина

Президент России Владимир Путин провел чаепитие с экологами на арктическом острове Земля Александры. Специалисты угостили его сладостями и поморской кулебякой.

Президент провел чаепитие с арктическими экологами

Путин в среду прибыл на один из островов архипелага Земля Франца-Иосифа, расположенного в Арктической зоне. Глава государства обсудил с местными экологами специфику работы в суровых условиях и провел с ними чаепитие.

Исследователи угостили президента экзотическими блюдами сурового Севера: поморской кулебякой, мармеладом на основе водорослей и орехами. Также на арктическом столе Путина оказались знаменитые конфеты "Мишка на севере", передает Life.ru.

Президент поблагодарил экологов за чаепитие и признался, что по их рассказам можно "книжку написать". В ответ специалисты пригласили Путина приехать в Арктику летом, когда климат в регионе становится менее суровым.