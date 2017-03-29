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Захарова рассказала об оригинальном признании в любви от «тайного поклонника»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала «об оригинальном признании в любви от тайного поклонника».
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Такого оригинального и неожиданного признания в любви у меня ещё не было. Тайный поклонник, спасибо! До слёз!» — написала Захарова.
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