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Захарова рассказала об оригинальном признании в любви от «тайного поклонника»

Захарова показала признание в любви от «тайного поклонника»
Фото:
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала «об оригинальном признании в любви от тайного поклонника».
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Такого оригинального и неожиданного признания в любви у меня ещё не было. Тайный поклонник, спасибо! До слёз!» — написала Захарова.
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Политика
МИД
Мария Захарова
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