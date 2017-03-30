Путин готов встретиться с Трампом в Финляндии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов был бы встретиться с президентом США Дональдом Трампом "на полях" арктического саммита в Финляндии.

"Финляндия, на мой взгляд, очень подходящая страна, Хельсинки - очень подходящая площадка для организации подобных мероприятий", - сказал он, отвечая на вопрос на международном арктическом форуме в Архангельске - допускает ли он встречу с Трампом на саммите в Финляндии. При этом Путин подчеркнул, что такие события должны быть хорошо подготовлены "с обеих сторон".

"Если это произойдет, то мы будем рады принять участие и я буду рад принять участие в таком мероприятии. Если нет, ну тогда в рамках обычных встреч подобного рода на "двадцатке" (в Германии в июле текущего года), думаю, что такая встреча (с президентом США) может состояться", - заключил российский лидер.