Лондонский суд обязал Украину погасить долг перед Россией

Украину обязали выплатить России 3 миллиарда долларов. Такое постановление вынес Высокий суд Лондона в ходе заседания по ходатайству Москвы о рассмотрении иска к Киеву. Об этом сообщается на сайте министерства финансов России.

«Суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме. Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком суде Лондона не предполагается», - говорится в пресс-релизе.

В публикации подчеркивается, что суд «признал отсутствие у ответчика каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям». Представители украинской стороны намерены обжаловать данное решение в Апелляционном суде Лондона.