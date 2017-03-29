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Лондонский суд обязал Украину погасить долг перед Россией
Фото: Fotolia/ Mikhail Markovskiy
Украину обязали выплатить России 3 миллиарда долларов. Такое постановление вынес Высокий суд Лондона в ходе заседания по ходатайству Москвы о рассмотрении иска к Киеву. Об этом сообщается на сайте министерства финансов России.
«Суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме. Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком суде Лондона не предполагается», - говорится в пресс-релизе.
В публикации подчеркивается, что суд «признал отсутствие у ответчика каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям». Представители украинской стороны намерены обжаловать данное решение в Апелляционном суде Лондона.
В середине декабря 2013 года российские власти предоставили Украине 3 миллиарда долларов. Предполагалась, что из этих средств будут выплачены пенсии и зарплаты бюджетникам. В феврале 2014 года в Киеве произошел государственный переворот. Президент Украины Виктор Янукович был вынужден бежать из страны. Нынешние украинские власти утверждают, что долг носит коммерческий характер, и требуют у Москвы списать 20% от первоначальной суммы займа.
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