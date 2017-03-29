МИД РФ раскритиковал высказывание посла Испании на Украине

МИД РФ назвали недопустимыми «скандальные» высказывания посла Испании в Киеве Херардо Бугайо Оттоне о России и минских соглашениях. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Российские дипломаты подчеркнули, что посол «допустил ряд неприемлемых высказываний в отношении В.В. Путина, нашей страны в целом, российско-украинских отношений, а также перспектив реализации Минских соглашений». «Представитель Испании в Киеве не только вышел далеко за рамки своего официального статуса, но и противопоставил себя официальной позиции руководства собственной страны, которое придерживается взвешенных позиций», - отметили в МИДе, напомнив, что Испания «на высоком уровне» заявляет о желании наладить отношения.

«Особенно недопустимыми выглядят слова о якобы нереализуемости Минского комплекса мер, необходимость выполнения которых ни у кого в мире не вызывает сомнений», - заявили представители министерства.

МИД РФ призвал Мадрид дать оценку высказываниям Оттоне и «принять меры по предотвращению в будущем подобного рода некорректных заявлений».

Во время заседания пресс-клуба «Дипломаты без галстуков», организованного агентством «Укринформ» , Оттоне заявил, что Россия и Украина очень похожи «по показателям уровня коррупции и человеческого капитала», но на Украине происходили революции, а в РФ «народ доволен нынешним положением вещей».