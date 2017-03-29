Рогозин предложил латвийскому депутату отморозить уши назло России

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предложил латвийскому депутату Имантсу Парадниексу «отморозить уши назло России». Об этом зампред правительства написал на своей странице в Facebook

Так Рогозин прокомментировал заявление Парадниекса о том, что он не пользуется лифтами, чтобы «не кормить российскую экономику». «Нужно еще назло нам уши отморозить», - написал вице-премьер.

Ранее Парадниекс заявил, что «из принципа» не ездит на лифте. «Я не делаю этого, так как использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них», - пояснил он.

В июле прошлого года Парадниекс раскритиковал вывеску «Ленинград» на одном из кафе в центре Риги. Депутат заявил, что такое название «является коммунистической отрыжкой на кириллице».