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Еврокомиссия продолжит чинить препятствия «Северному потоку-2»

Еврокомиссия продолжит чинить препятствия «Северному потоку-2»
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Еврокомиссия (ЕК) не оставляет попыток помешать строительству газопровода «Северный поток-2». Наиболее вероятным вариантом может стать отказ в выдаче экологических разрешений странами, через которые должен пройти газопровод. Это следует из пояснений европейского регулятора «Известиям» по письму ведомства главам энергетических ведомств Швеции и Дании, считают опрошенные эксперты.
Еврокомиссия на прошлой неделе направила письмо министрам энергетики Дании и Швеции, чтобы пояснить позицию по «Северному потоку-2». ЕК признала: ей «не нравится проект в политическом отношении», но препятствовать ему юридических оснований нет.
Представитель Еврокомиссии пояснил «Известиям», что, несмотря на то что «Северный поток-2» нельзя запретить законом, ведомство может воспользоваться другими методами.
— Нет законных оснований, чтобы Еврокомиссия выступила против «Северного потока-2», так как его морская часть не подпадает под положения Третьего энергопакета Евросоюза. Тем не менее ЕК будет оказывать поддержку странам ЕС в анализе применения законодательства по экологии и госзакупкам касательно проекта там, где это необходимо, — заявил «Известиям» представитель ЕК.
Таким образом, Еврокомиссия отсылает нас к лазейкам в законодательстве, которые могут помешать проекту, уверены замгендиректора ИК «Финам» Ярослав Кабаков и аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.
— Запретить проект сложно, но написать пару писем, которые в случае чего позволят чиновникам вообще ни за что не нести ответственности, — пожалуйста. Подобный процесс, видимо, мы сейчас и наблюдаем, — сказал Кабаков.
Эксперт добавил, что не стоит недооценивать европейских бюрократов.
В ЕК подчеркнули, что будут настаивать на том, чтобы в будущем Совет ЕС заключил юридический мандат с Россией, который будет применяться в таких проектах, как «Северный поток-2». Также в ЕК добавили, что не видят необходимости в новой инфраструктуре масштаба «Северный поток-2».
В «Газпроме» порекомендовали обратиться за комментариями в Nord Stream 2 AG.
— Nord Stream 2 соблюдает все применимые законы, поэтому нет оснований предполагать какие-либо претензии в этом отношении, — отметили в пресс-службе оператора.
Проект будет осуществляться в полном соответствии с существующей правовой базой, состоящей из законодательства ЕС, межправительственных конвенций и национальных законов, отметили в компании Nord Stream 2 AG.
Строительство «Северного потока-2» имеет существенные экономические предпосылки: потребление газа в Европе растет и тенденция сохранится в 2017 году, считает Лукашов.
— Кроме того, его поддерживает нынешний канцлер Германии Ангела Меркель и проамериканские силы в основных странах ЕС, — говорит аналитик.
Однако в Германии в сентябре состоятся парламентские выборы, что может изменить позицию страны по проекту.
— Если к власти в Германии придут силы, не устраивающие своей позицией Еврокомиссию, ей нужны будут лазейки для противодействия строительству «Северного потока-2», — заявил Лукашов.
Сейчас всё зависит от позиции Германии, согласился председатель совета директоров группы «Креон Энерджи» Фарес Кильзие.
— «Северный поток-2» в теории может не только увеличить зависимость Германии от поставок из России более чем на 40%, но и надолго закрепить за Германией позицию крупнейшего газового хаба по всей территории Европы, — считает эксперт.
Евросоюз сейчас стремится воспользоваться своим влиянием как крупнейший в мире потребитель энергоносителей, чтобы снизить долевую зависимость (порядка 35%) от российского газового импорта, рассуждает Фарес Кильзие. Именно поэтому некоторые члены Еврокомиссии скептически относятся к строительству «Северного потока-2», ссылаясь на то, что данный проект может подорвать цели ЕС в сфере энергетики.
В случае с первой очередью «Северного потока» Россия потратила более €100 млн на экологическую экспертизу, напомнил Фарес Кильзие.
— Помимо экологических оговорок, противники «Северного потока-2» могут применить ряд законодательных ограничений, в том числе определить масштаб любых соглашений перед их подписанием о государственных поставках, которые станут объектом проверки членов комиссии на законность, — предполагает эксперт.
Несмотря на то что Еврокомиссия утратила рычаги воздействия на проект с помощью Третьего энергопакета, сейчас она пытается заручиться поддержкой стран, которые косвенно вовлечены в проект, считает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.
— В идеале ЕК хотела бы получить мандат на проведение переговоров с Россией по трубопроводу хотя бы от части этих государств, воздействуя на их болевые точки. Например, известно, что для северных стран очень важны вопросы экологии, — заявила она.
Однако наличие успешно реализованного проекта «Северный поток», копией которого станет обсуждаемый сегодня трубопровод, выбивает козыри из рук и ЕК, и потенциально этих стран, утверждает Мария Белова. Так как в свое время все они дали положительные экологические заключения на реализацию проекта.
ЕК хочет взять на себя функции переговорщика с Россией во избежание правового вакуума, соглашается с Марией Беловой замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. По его мнению, это может быть даже выгодно для России, поскольку позиция ЕК по отношению к проекту явно куда более благосклонна, чем, например, той же Дании, с которой придется вести переговоры, если эта функция не будет передана ЕК.
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