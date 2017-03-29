Лавров рассказал о «замораживании» диалога по визовому режиму с ЕС из-за Крыма

«ЕС выдвинул нам ряд условий, касающихся, в частности, осуществления более плотного контроля в миграционной политике для граждан третьих стран и обеспечения норм безопасности при пересечении границы. Все эти условия мы выполнили. После этого ЕС должен был пойти на ответные шаги. Однако в Брюсселе с принятием решения не торопились, а после воссоединения Крыма с Россией "заморозили" диалог», — сказал министр.

Он отметил, что вопрос выдачи виз между странами ЕС и Россией регулируется двусторонним Соглашением об упрощении выдачи виз от 25 мая 2006 года. Особую сложность представляет визовый режим с Великобританией, так как российским гражданам получить британскую визу намного сложнее, чем британцам — российскую.

«После воссоединения Крыма с Россией британская сторона заявила о своей неготовности к продолжению диалога. Надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает, и наши контакты продолжатся, в том числе по проблематике режима въезда для граждан обеих стран», — отметил Лавров.