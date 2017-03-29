Патриотизм воспитают в социальных сетях

В этом году Минобрнауки запустит программу патриотического воспитания молодежи в социальных сетях. Ведомство заказало разработку стратегии и ведение страниц на популярных интернет-площадках. Планируются также мероприятия с участием блогеров. За счет этого до конца года ведомство хочет увеличить свою интернет-аудиторию на 25%.

Подрядчик должен будет разработать стратегию присутствия Минобра во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Livejournal, а также в мессенджере Telegram. Начальная цена контракта - 8 млн рублей.

Как записано в документации конкурса, создание условий для обеспечения нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи - одна из основных задач Минобрнауки: "При этом целесообразно использовать современные интернет-технологии, популярные в молодежной среде соцсети и иные интерактивные ресурсы".

- Говоря о патриотическом воспитании, стоит обратиться к государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы», в которой это понятие рассматривается как систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, - пояснили в пресс-службе Минобрнауки, отметив, что министерство является одним из исполнителей данной программы, в том числе обеспечивая работу по этому направлению в социальных сетях.

Кроме того, министерство предлагает продвигать через соцсети концепцию дополнительного образования детей до 2020 года, стратегию развития воспитания до 2025 года и другие программы.

- Эта работа не ограничивается только информационной поддержкой, - отметили в министерстве. - Запланированы блог-туры, спецпроект с использованием хэштегов, акции и конкурсы для целевой аудитории и другие мероприятия.

В турах задействуют российских блогеров, освещающих как общие темы, так и связанные с образовательной, научной или социальной сферой. Спецпроект с использованием хэштегов традиционно будет приурочен к профессиональному празднику – Дню учителя.

- Дети охотно поздравляют своих педагогов, - напомнили в пресс-службе.

Общее количество подписчиков в соцсетях у Минобрнауки по состоянию на март 2017 года - более 300 тысяч, сообщили в ведомстве. По документации конкурса, надо увеличить эту аудиторию на 25%. Исполнитель будет определен 21 апреля.

Учредитель агентства по работе с блогерами WildJam Ярослав Андреев считает, что крупные блогеры не согласятся работать бесплатно, и к проекту ведомство сможет привлечь только малоизвестных персонажей.

— Думаю, согласятся только те, кто готов работать за «спасибо», совсем мелкие блогеры. Хотя и с их помощью можно добиться небольшого эффекта, — пояснил Ярослав Андреев. — У крупных блогеров обычно высокие гонорары, думаю, это правильно. Никто не должен работать бесплатно, даже если заказчик — министерство.

Директор отдела по продвижению в социальных медиа агентства Actis Wunderman Илья Дорофеев отметил, что сумма контракта существенно ниже рыночной. По его мнению, органы власти не должны игнорировать digital-канал коммуникации.

— Задача достаточно масштабная, требующая вовлечения большого количества специалистов, — сказал эксперт. — Она важна не только в контексте патриотического воспитания, но чтобы граждане лучше понимали деятельность ведомства.