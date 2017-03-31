Песков рассказал об отношении Путина к речи Сокурова на премии «Ника»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает об обращении режиссера Александра Сокурова и относится к его словам, как и к мнениям других деятелей культуры, с уважением. Об этом сообщает РИА Новости.

«Безусловно, Путин знает об этом. Он всегда с уважением относится к точке зрения, которую высказывают мастера из цеха культуры. Он всегда поддерживает с ними диалог, часто соглашается с ними, всегда их поддерживает, но также бывают случаи, когда президент аргументированно не соглашается. Вы неоднократно были этому свидетелями», - сказал Песков.

Во вторник, 28 марта, во время своей речи на церемонии «Ника» Сокуров высказался по поводу несанкционированной акции 26 марта. Также он заявил, что по-прежнему ждет от президента РФ решения вопроса о судьбе украинского режиссера Олега Сенцова, которого в России осудили за терроризм.

«И сегодня хочу сказать, что я жду решение от президента, ответа на вопрос, который мы обсуждали - судьба Олега Сенцова. И президент сказал, что он будет думать над этой проблемой», - напомнил Сокуров.