В РПЦ назвали нонсенсом идею провести референдум о судьбе Исаакия

Инициатива проведения референдума о судьбе Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге является правовым нонсенсом, заявил РИА Новости глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

По его словам, в этом случае будет, по сути, будет рассматриваться целесообразность соблюдения федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

Он добавил, что в условиях, когда Русская православная церковь «дала ответы на все конструктивные опасения» относительно перспектив передачи собора, инициатива о проведении референдума является «попыткой перевода вопроса обратно в неконструктивное русло».

Горизбирком Петербурга во вторник, 28 марта, утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора. Авторы ходатайства рассчитывают, что теперь документы о референдуме рассмотрит городское законодательное собрание.

Согласно проекту, участника референдума спросят, согласен ли он с тем, что памятники истории и культуры федерального значения — здания Исаакиевского собора, Петропавловского собора и храма Спаса на Крови — должны закрепить на праве оперативного управления за государственными музеями.