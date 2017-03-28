Лавров: Россия не оставит жителей Донбасса в беде

Усилия Москвы нацелены на то, чтобы не допустить нового витка насилия на юго-востоке Украины, Россия в любом случае не оставит жителей Донбасса в беде, заявил глава МИД Сергей Лавров . «В любом случае жителей Донбасса в беде мы не оставим», – сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

Лавров отметил, что в настоящее время процесс урегулирования на юго-востоке Украины буксует из-за упорного нежелания украинского руководства выполнять свои обязательства по Минским соглашениям.

По словам министра, главное, что предусматривают Минские соглашения, – прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. О гарантиях безопасности и принципах строительства совместного будущего Киев и Донбасс смогут договориться только напрямую, в этом не могут помочь ни Россия, ни новый американский президент, подчеркнул Лавров.

Министр также заявил, что у России нет никаких территориальных притязаний по отношению к соседним государствам. «Россия – мирное государство», – подчеркнул он. Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы ее окружали благополучные, процветающие страны, с которыми можно было бы выстраивать партнерские отношения.

Ранее в Кремле заявляли, что ситуация на Украине в плане реализации минских договоренностей достаточно плачевная и изрядно деградировала, предпосылок для встречи лидеров «нормандской четверки» пока нет.