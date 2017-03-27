Власти Крыма рассказали о просьбах украинцев начать поставки электроэнергии

В Крым неоднократно поступали обращения от простых жителей Украины с просьбой начать в южные регионы страны поставки электроэнергии при наличии ее избытка, сообщил глава госкомитета республики по межнациональным отношениям Заур Смирнов

Ранее член комитета Госдумы РФ по энергетике Михаил Шеремет не исключил, что в перспективе Крым, когда нарастит достаточный энергопотенциал, сможет экспортировать на территорию Украины избыточную электроэнергию.

"Эти намерения основаны на просьбах местных жителей, прежде всего приграничной с Крымом Херсонской области Украины, которые сами пострадали от энергетической блокады крымского полуострова и остались с ограниченными ресурсами. Они неоднократно обращались в адрес крымских властей с просьбами при наличии избыточной электроэнергии обеспечить их не только газом, но и электроэнергией", — сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, простые граждане Украины продолжают поддерживать связи с Крымом, осознавая и принимая правильность выбора крымчан по воссоединению с Россией.