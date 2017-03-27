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Министр обороны Британии: поведение России становится «более самоуверенным и напористым»
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон считает, что поведение России становится всё более «самоуверенным и напористым».
«Когда дело касается России, мы ясно понимаем модель поведения, которое становится всё более самоуверенным и напористым», — цитирует РИА Новости Фэллона, выступившего на международной конференции по безопасности в Лондоне.
По его словам, Британия желает, чтобы Россия сменила курс, выполняла минские соглашения, а также «ограничила безрассудную военную активность и прекратила дезинформацию». «Если она поступит так, то будет потенциал для лучших отношений. А пока мы должны «сотрудничать, но остерегаться», как сказала премьер-министр», —заявил глава британского Минобороны.
Ранее министр обороны России Шойгу напомнил Майклу Фэллону о независимости внешней политики России.
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