Министр обороны Британии: поведение России становится «более самоуверенным и напористым»

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон считает, что поведение России становится всё более «самоуверенным и напористым».

«Когда дело касается России, мы ясно понимаем модель поведения, которое становится всё более самоуверенным и напористым», — цитирует РИА Новости Фэллона, выступившего на международной конференции по безопасности в Лондоне.

По его словам, Британия желает, чтобы Россия сменила курс, выполняла минские соглашения, а также «ограничила безрассудную военную активность и прекратила дезинформацию». «Если она поступит так, то будет потенциал для лучших отношений. А пока мы должны «сотрудничать, но остерегаться», как сказала премьер-министр», —заявил глава британского Минобороны

Ранее министр обороны России Шойгу напомнил Майклу Фэллону о независимости внешней политики России.