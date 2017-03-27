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Вячеслав Володин попросил ОБСЕ дать оценку ситуации с российскими банками на Украине
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин обратился к Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с просьбой дать оценку «таким буквально варварским методам, к которым прибегают в отношении ведущих банков России, которые работают на Украине», передает ТАСС.
Господин Володин обратил внимание спикера ассамблеи Кристин Муттонен на «недопустимое отношение к гражданам самой Украины». Председатель Госдумы подчеркнул, что Россия — «полноценный член» ОБСЕ, а потому настаивает на «объективной позиции». «Когда своих граждан замуровывают только потому, что они работают в банках, хотя они являются юридическими лицами самой Украины, конечно, здесь голос ОБСЕ должен быть слышен»,— заявил Вячеслав Володин.
В начале марта активисты организации украинских националистов разбили окна в здании офиса «Альфа-банка» в Киеве. Радикалы забросали камнями окна и двери конторы, а также сбили вывеску. 13 марта активисты украинской радикальной организации «Азов», ранее объявившие о блокировании на территории страны банкоматов российских банков, провели акцию у офиса Сбербанка в центре Киева. Работа офиса банка была временно приостановлена. Тогда Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы подготовить обращения во все международные структуры.
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