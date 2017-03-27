Песков отказался комментировать возможный ответ Медведева Навальному

"Я оставляю без комментариев этот вопрос", - сказал Песков.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный сообщил в своем твиттере, что премьер-министр России Дмитрий Медведев заблокировал ему доступ к аккаунту в инстаграме.

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал 2 марта расследование об элитной недвижимости и участках земли, которые якобы принадлежат Дмитрию Медведеву.

В видеосюжете Навального по мотивам расследования были использованы фотографии Медведева из инстаграма.