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Газета.Ru

Песков отказался комментировать возможный ответ Медведева Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о целесообразности ответа премьер-министра Дмитрия Медведева на обвинения Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
"Я оставляю без комментариев этот вопрос", - сказал Песков.
Ранее оппозиционер Алексей Навальный сообщил в своем твиттере, что премьер-министр России Дмитрий Медведев заблокировал ему доступ к аккаунту в инстаграме.
Фонд борьбы с коррупцией опубликовал 2 марта расследование об элитной недвижимости и участках земли, которые якобы принадлежат Дмитрию Медведеву.
В видеосюжете Навального по мотивам расследования были использованы фотографии Медведева из инстаграма.
Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова назвала публикацию "пропагандистскими выпадами".
Видео Политика
Фонд борьбы с коррупцией
Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Алексей Навальный Наталья Тимакова
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