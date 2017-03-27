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Кадыров и Галустян сняли видеообращение к НАТО
Рамзан Кадыров, Михаил Галустян и Дмитрий Грачев высмеяли доклад исследовательского центра НАТО StratCom о КВН. Юмористическое видео было опубликовано в Instagram главы Чечни.
В ролике шоумен Галустян, изображая Кадырова, обвиняет руководство Североатлантического альянса в провокации и обещает «дойти до главного». Затем в кадре появляется резидент Comedy Club Грачев, который, подражая российскому президенту Владимиру Путину, заявляет, что это он «дойдет до главного». К ним присоединяется Кадыров и просит «господ-юмористов» успокоиться, потому что «сам дойдет до самого главного».
15 марта StratCom опубликовал результаты исследования, согласно которым юмористическая программа КВН добилась больших коммерческих успехов благодаря «особым отношениям с Кремлем» владельца бренда. Кроме того, авторы доклада заявили, что «КВН-машина» предоставляет российским властям доступ «к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму».
Компанию StratCom спонсируют Германия, Великобритания, Италия, Литва, Польша и Эстония.
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