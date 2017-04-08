WSJ: Трамп военным ударом по Сирии послал сигнал всему миру, в том числе РФ

Военный удар США, нанесенный по Сирии, призван продемонстрировать всему миру, в том числе РФ, решимость новой вашингтонской администрации использовать силу гораздо активнее, чем предыдущие американские власти. Об этом пишет в пятницу Wall Street Journal (WSJ).

"На протяжении последних месяцев представители администрации (президента Дональда) Трампа говорили, что США должны подходить к России с позиции силы, прежде чем улучшать отношения с Москвой", - пишет издание. "Принимая решение, как отреагировать на произошедшую на этой неделе химическую атаку" в Сирии, администрация США также "решала, какой сигнал она хочет послать остальному миру", отмечает газета, называя это одним из самых первых "внешнеполитических тестов" для Трампа.

"Это касается не только Сирии, - приводит издание слова неназванного представителя администрации. - Это отражает то, как он (Трамп) хочет восприниматься другими мировыми лидерами. Важно, чтобы люди поняли, что это другая администрация". Перед приездом Тиллерсона

Как заявили WSJ источники в американских властных структурах, нанесенный по Сирии удар представлял собой "относительно сдержанное вмешательство", в первую очередь, чтобы избежать "непреодолимого разрыва в отношениях" между Вашингтоном и Москвой в преддверии запланированного на следующую неделю визита в РФ госсекретаря Рекса Тиллерсона

"Однако, символическое значение первого с начала сирийского конфликта прямого удара США, направленного против Асада, изменило динамику в отношениях между США и Россией в том, что касается Сирии", - пишет издание. Как оно отмечает, российские власти в течение многих лет "использовали в своих интересах сильно ограниченную склонность Вашингтона к риску", но нанесенный удар показал, что упомянутый подход США изменился.

Многие сторонники Трампа в правительстве США выражают надежду, что проявленная им решимость "ознаменовала начало изменений в более широком подходе Вашингтона к переговорам с Москвой", подчеркивает газета.

При этом некоторые представители американских властей полагают, что удары в Сирии могут еще более "осложнить визит Тиллерсона в тот момент, когда надежды на быстрое сближение США и РФ уже растаяли". "Есть вопросы по поводу того, насколько хорошо пройдет визит", - заявил изданию неназванный представитель администрации. "Первая российская реакция (на удар США по Сирии) не воодушевляет", - добавил он.