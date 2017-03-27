Медведев подписал постановление об ограничениях для начинающих водителей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит ограничения для водителей со стажем менее двух лет. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров в понедельник.

"Введены ограничения в отношении начинающих водителей (со стажем вождения до двух лет), которые касаются возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы", — говорится в пояснительной справке к документу.

Сообщается также, что в случае отсутствия на транспортных средствах, управляемых начинающими водителями, обязательного опознавательного знака "Начинающий водитель" предусматривается запрет эксплуатации такого транспорта, "позволяющий реализовать механизм административной ответственности за это нарушение".

Принятые решения направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих водителей, отмечается в сообщении.