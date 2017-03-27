СМИ: Росреестр хочет снести два жилых комплекса на землях МГУ

Росреестр пытается признать незаконными построенные ЗАО "Интеко" два жилых комплекса — "Шуваловский" и Dominion — на землях Московского государственного университета имени Ломоносова на юго-западе Москвы, вуз могут обязать снести постройки или заплатить штраф минимум 2 миллиарда рублей, пишет газета "Коммерсант".

По информации издания, на прошлой неделе кассационная инстанция арбитражного суда отправила на новое рассмотрение дело о нецелевом использовании почти 122 гектаров на Ломоносовском проспекте в районе Раменок.

"Эта земля, принадлежащая РФ, находится в бессрочном пользовании у Московского госуниверситета (МГУ). Здесь разрешалось строительство нового комплекса зданий МГУ. Но в 2015 году управление Росреестра по Москве обнаружило, что еще в 2008 году земля была застроена жильем и коммерческой недвижимостью ЗАО "Интеко", принадлежавшим на тот момент Елене Батуриной (в 2011 году она продала компанию группе БИН семьи Гуцериевых-Шишхановых)", — пишет газета.

Уточняется, что речь идет о проектах "Шуваловский" и Dominion, где "Интеко" возвело около 800 тысяч квадратных метров. Соответствующее постановление столичного правительства было подписано в 2004 году Юрием Лужковым , занимавшим тогда должность мэра, отмечает газета.

Как следует из материалов суда, к сентябрю 2016 года Росреестр потребовал от МГУ устранить нарушения. По данным издания, Росреестр таким образом признал объекты, размещенные на спорном участке, самовольными постройками и предписал снести их. За неисполнение требований Росреестр составил протокол об административном правонарушении, по которому вузу грозит штраф в размере 1-2% от кадастровой стоимости участка, или 300-600 миллионов рублей.

В компании "Интеко" изданию заявили, что удовлетворены решением кассации, так как претензии не имеют под собой достаточного основания. Пресс-служба МГУ не смогла подготовить комментарии, а источник в Росреестре сказал газете, что университет пока не представил документальных доказательств, что на спорном участке возможно жилищное строительство.

Один из чиновников в столичной мэрии заявил изданию, что под коммерческую застройку подлежала лишь часть 122 гектаров, а не вся площадка. По его словам, если МГУ не удастся доказать свою правоту, то возникнет серьезная проблема, поскольку "Шуваловском" и Dominion все квартиры раскуплены.

"Остается только добиться мирового соглашения", — цитирует чиновника газета. Другой собеседник издания утверждает, что в этом случае вуз ждут огромные штрафы — от 2 миллиардов рублей и выше.