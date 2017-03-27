Косачев: в России удивлены абсурдным введением новых санкций США

Косачев отметил, что новые санкции вызывают сожаление, так как в большей степени соответствуют политике предыдущего президента США барака Обамы. Сенатор заявил, что практическая польза от этих мер невелика, но они могут существенно навредить двусторонним отношениям.

— Существенная часть [санкций] действовала и раньше практически в отношении тех же компаний, но на других основаниях. При этом приходит осознание, что новая администрация мало чем отличается от прежней. Самое прискорбное — американцы продолжают действовать в одностороннем порядке, — сказал Косачев.

Сенатор отметил, что в пояснении санкций содержится отсылка не нераспространение оружия. В этой сфере есть масса международных документов, договоров, международных каналов, механизмов мониторинга. И тем не менее, американцы заявляют именно о нарушении Москвой их собственных законов. Это говорит о том, что США ставят свои законы выше международных.