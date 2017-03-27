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Медведев рассказал, чем занимался 26 марта
Об этом он написал в своем инстаграме.
В комментариях к публикации Медведева от 8 марта один из пользователей спросил премьера, как он провел воскресный день.
"Неплохо, на лыжах покатался", - ответил Медведев, прикрепив веселый смайлик.
Премьер, однако, не уточнил, где именно он катался на лыжах. На последующие вопросы пользователей в комментариях Медведев на момент публикации новости не ответил.
Ранее председатель правительства сообщил, что он на самом деле не болел, хотя ранее президент России Владимир Путин заявил, что премьер заболел гриппом.
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