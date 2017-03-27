Медведев рассказал, чем занимался 26 марта

Об этом он написал в своем инстаграме.

В комментариях к публикации Медведева от 8 марта один из пользователей спросил премьера, как он провел воскресный день.

"Неплохо, на лыжах покатался", - ответил Медведев, прикрепив веселый смайлик.

Премьер, однако, не уточнил, где именно он катался на лыжах. На последующие вопросы пользователей в комментариях Медведев на момент публикации новости не ответил.