В Совфеде предложили лишать свободы стритрейсеров на срок до пяти лет

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов предложил ввести уголовную ответственность для стритрейсеров с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. Об этом говорится в законопроекте сетанора, передает ТАСС.

В частности, в документе речь идет о дополнении статьи 213 УК России ("Хулиганство") новым видом правонарушений - "при управлении транспортным средством". Данная статья предусматривает наказание в виде крупного штрафа, принудительные работы и тюремное заключение на срок до пяти лет.

Тюльпанов объясняет необходимость ужесточения наказания нарушителям порядка на транспортном средстве "появлением более высокой степени опасности для общества и угрозы жизни людей вследствие этих деяний". В качестве примера сенатор приводит стритрейсеров, которые "регулярно устраивают гонки на улицах городов", продолжающиеся "по тротуарам и газонам". При этом он добавляет, что зачастую стритрейсеры выкладывают записи своих гонок в сеть, чем пропагандируют правонарушения.

Сенатор полагает, что административная ответственность в отношении "гонщиков" "не выполняет действенной превентивной функции". В связи с этим Тюльпанов предлагает ввести уголовное наказание для них.