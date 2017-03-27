В России собираются запретить суррогатное материнство

В понедельник в Госдуму будет внесен законопроект, запрещающий суррогатное материнство. Инициатор изменений — сенатор Антон Беляков , который считает, что наша страна стала центром «репродуктивного туризма», но отношения участников этого бизнеса почти не регулируются государством. В результате остаются без должной юридической защиты и суррогатные матери, и генетические родители, а также дети, рожденные таким способом. Законопроект поддерживает Русская православная церковь , но медики и юристы выступают против запрета.

Свое предложение Антон Беляков основывает на том, что оказание услуг суррогатного материнства в России производится сейчас по гражданско-правовому договору. Он допускает закрепление любых обязанностей и прав сторон, но не гарантирует при этом их строгого выполнения.

— Как правило, остается не проясненным, является ли рождение ребенка с патологией или случай внутриутробной смерти результатом ненадлежащего выполнения услуг и основанием для расторжения договора, — пояснил Антон Беляков. — Для передачи ребенка от суррогатной мамы к родителям-«заказчикам» не требуется даже процедура усыновления. При этом в соответствии с Семейным кодексом РФ (ч. 4 ст. 51) биологические родители могут забрать новорожденного из роддома только после того, как суррогатная мама даст на это согласие. Это часто приводит к тому, что суррогатные матери начинают шантажировать биологических родителей.

По мнению сенатора, всё чаще к услугам наших соотечественниц, вынашивающих «детей на заказ», прибегают иностранные пары. Относительная дешевизна и отсутствие законодательных ограничений уже сделали Россию одним из центров так называемого репродуктивного туризма.

Антон Беляков отмечает, что многочисленные научные исследования доказали формирование связи ребенка с матерью на пренатальной стадии его развития. Прерывание этой связи влечет существенный стресс для ребенка и другие негативные последствия.

До того времени, пока в России не будет выработан новый, комплексный подход к институту суррогатного материнства, Антон Беляков предлагает запретить его использование.

Юристы подтверждают, что законодательная база суррогатного материнства очень противоречива.

— Семейный кодекс говорит, что после рождения ребенка вопрос о том, будут ли его биологические родители записаны в свидетельство о рождении, зависит от согласия суррогатной матери. Получается, что судьба ребенка и всей семьи находится в ее руках. И это никоим образом нельзя изменить. Даже если они заключат соглашение, что суррогатная мать должна передать ребенка, всё равно закон на ее стороне, — пояснила преподаватель кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Дарья Ксенофонтова.

Юрист напомнила, что при этом подзаконные акты определяют процедуру суррогатного материнства как один из методов лечения бесплодия. И если ставится такая задача, то приоритет надо отдавать не суррогатной, а биологической матери. По мнению эксперта, суррогатное материнство надо не запрещать, а подкрепить хорошо продуманным законом. Отказ от этой процедуры будет также отказом от самых современных достижений медицины в этой области.

— Нужно тщательно, с учетом общественного мнения проработать все отношения, которые складываются в этой процедуре, — сказала Дарья Ксенофонтова. — Во главе угла должны быть интересы ребенка. Но законодатели пошли по пути наименьшего сопротивления — проще запретить суррогатное материнство, чем предложить рабочую версию закона.

Медики, специализирующиеся на лечении бесплодия, бьют тревогу. По их данным, растет число людей, которые не могут иметь детей по состоянию здоровья, а отказ от суррогатного материнства только усугубит это социальное бедствие.

— Показаниями для суррогатного материнства являются все противопоказания к беременности, — уточнил репродуктолог специализированной клиники ЭКО «АльтраВита». — Это болезни почек, печени, сердца и других органов. То есть речь идет не только о бесплодии. Таких пациентов миллионы. На фоне наших демографических проблем суррогатное материнство — это огромный плюс. Потребность в этой услуге велика.

Врач не подтверждает информацию о том, что Россию наводнили бесплодные иностранцы.

— К нам обращаются в основном россияне, а иностранцев — не больше одной пары в месяц, — сказал он. — И в последние годы поток «репродуктивных туристов» из Европы резко сократился.

Директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников подтвердил «Известиям», что к услугам суррогатных матерей чаще прибегают россияне.

— Мы занимаемся этим вопросом больше 15 лет и можем с уверенностью сказать, что число бесплодных людей увеличивается с каждым годом. Проблема молодеет. К нам стали приходить пары младше тридцати лет. Причин здесь много: плохая экологическая ситуация, низкое качество продуктов питания, постоянные стрессы, — отметил Владислав Мельников.

По его словам, только в Москве сейчас находится 56 медицинских центров, которые занимаются вспомогательными репродуктивными технологиями, в том числе суррогатным материнством. Это говорит о популярности услуги.

Владислав Мельников не согласен с тем, что суррогатное материнство часто приводит к неблагоприятным ситуациям.

— В нашей практике спорных случаев не было. Мы внимательно следим за ситуацией в России и нашли информацию только примерно о десяти конфликтах, когда суррогатная мать не хотела отдавать своего ребенка, — отметил врач.

Между тем, по его словам, суррогатное материнство пока остается последней возможностью обзавестись собственными с генетической точки зрения детьми. Если его запретят в России, последствия для многих людей будут самые печальные.

— В основном все, кто прибегает к суррогатному материнству, до этого пытались завести ребенка по 5–10 лет. Многократно делали ЭКО. Если мы лишим их такой возможности, то это будут несчастные люди, — пояснил Владислав Мельников.

По его мнению, права ребенка никак не ущемляются, так как он остается с биологическими родителями, которые о нем давно мечтали. Что касается психологической внутриутробной связи ребенка с матерью, то однозначных научных доказательств этому нет. Генетика суррогатной матери не передается ребенку. У них даже не сообщаются кровеносные системы.

Русская православная церковь отрицательно относится к суррогатному материнству.

— Мы полагаем, что святость семейной жизни, целостность отношений в семье нарушается фактом появления в союзе мужчины и женщины третьего человека, который вынашивает ребенка, — сказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе

Он отметил, что во время беременности между матерью и ребенком, даже если он генетически чужой, возникает психологическая связь. Эта связь не может быть предметом договора, который рассматривает суррогатную мать как простой инкубатор. Это унижает достоинство женщины, предоставляющей свой организм для коммерческого использования. Именно поэтому Церковь не может благословить обращение своих верующих к услугам суррогатного материнства.