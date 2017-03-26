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МИД Италии надеется на скорую отмену антироссийских санкций
Глава итальянского внешнеполитического ведомства Анджелино Альфано заявил, что надеется на скорую отмену санкций против России со стороны ЕС. По мнению Альфано, отмена санкций поспособствует развитию торгово-экономических связей между двумя Италией и Россией.
"Мы надеемся, что этот момент может наступить скоро, принеся новые возможности для экономики и предприятий двух наших стран", - сказал глава МИД Италии в интервью российским журналистам.
Анджелино Альфано также связал срок действия антироссийских санкций с выполнением минских соглашений по Украине.
"Только конструктивные усилия, направленные на достижение этой цели, позволят открыть путь к пересмотру санкционного режима", - заявил министр иностранных дел Италии.
Кроме того, Анджелино Альфано понадеялся на скорое возвращение России в "Большую восьмерку".
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