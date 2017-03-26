МИД Италии надеется на скорую отмену антироссийских санкций

Глава итальянского внешнеполитического ведомства Анджелино Альфано заявил, что надеется на скорую отмену санкций против России со стороны ЕС . По мнению Альфано, отмена санкций поспособствует развитию торгово-экономических связей между двумя Италией и Россией.

"Мы надеемся, что этот момент может наступить скоро, принеся новые возможности для экономики и предприятий двух наших стран", - сказал глава МИД Италии в интервью российским журналистам.

Анджелино Альфано также связал срок действия антироссийских санкций с выполнением минских соглашений по Украине.

"Только конструктивные усилия, направленные на достижение этой цели, позволят открыть путь к пересмотру санкционного режима", - заявил министр иностранных дел Италии.

Кроме того, Анджелино Альфано понадеялся на скорое возвращение России в "Большую восьмерку".