Далее:
Главное сейчас
РЕН ТВ

МИД Италии надеется на скорую отмену антироссийских санкций

МИД Италии надеется на скорую отмену антироссийских санкций
Фото:
Глава итальянского внешнеполитического ведомства Анджелино Альфано заявил, что надеется на скорую отмену санкций против России со стороны ЕС. По мнению Альфано, отмена санкций поспособствует развитию торгово-экономических связей между двумя Италией и Россией.
"Мы надеемся, что этот момент может наступить скоро, принеся новые возможности для экономики и предприятий двух наших стран", - сказал глава МИД Италии в интервью российским журналистам.
Анджелино Альфано также связал срок действия антироссийских санкций с выполнением минских соглашений по Украине.
"Только конструктивные усилия, направленные на достижение этой цели, позволят открыть путь к пересмотру санкционного режима", - заявил министр иностранных дел Италии.
Кроме того, Анджелино Альфано понадеялся на скорое возвращение России в "Большую восьмерку".
Еще 10 источников
Бизнес В мире Италия Политика
ЕС МИД
Оставить комментарий

РЕН ТВ: последние новости