Климкин написал в The Guardian колонку с жалобами на Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для The Guardian призвал вести диалог с Россией только с позиции силы.

По его словам, Запад не должен доверять России. На кону стоит "безопасность Европы и всего Запада". Он также обвинил Владимира Путина в том, что тот якобы хочет построить "новую Российскую Империю" и "возродить СССР".

Украинское правительство фундаментально другое, но мы понимаем образ мышления Кремля: с Россией, и вам об этом скажет любой дипломат, имеющий дело с Москвой, можно вести переговоры только с позиции силы и международной солидарности", — пишет глава украинского МИД

Климкин также считает, что Россия сейчас представляет "наибольшую угрозу для безопасности и единства Запада с 1945 года", поэтому "никаких разговоров об отмене санкций не может быть".

Климкин и раньше прибегал к антироссийской риторике — в частности, "неудобном интервью" журналисту Deutsche Welle Тиму Себастиану.

На вопрос о том, сколько еще Киеву нужно продлевать санкции против России, пока американский и европейский бизнес терпит от них убытки, украинский министр ответил, что ограничительные меры — это выбор Запада и выбор Украины, которой "суждено стать по-настоящему успешной".

Джеймс Мэттис. Ряд западных политиков выступает с похожими заявлениями о "российской агрессии". О том, что с Россией нужно говорить "с позиции силы", заявлял в феврале глава Пентагона

Ники Хейли. Про Россию, которой "нельзя доверять" и от которой "исходит угроза", говорил ранее в этом месяце постпред США при ООН

При этом некоторые западные политики и эксперты все же призывают к диалогу с Россией в тех или иных сферах. В январе экс-главком силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что США должны "при любой возможности" сотрудничать с Россией там, где у стран есть общие интересы.

Американский эксперт по России Стивен Коэн , анализируя усиление антироссийской риторики в американских СМИ, в свою очередь отмечал, что продолжение этой истерии чревато полномасштабным военным конфликтом между Москвой и Вашингтоном.

В субботу стало известно, что США ввели новые санкции против нескольких российских компаний. Причина новых антироссийских мер заключается в том, что Москва якобы нарушила американский закон о нераспространении оружия массового поражения в отношении Сирии, КНДР и Ирана.