Болгарские социалисты выступили против антироссийских санкций

В Болгарии 26 марта состоялись внеочередные парламентские выборы, на которых «Болгарская социалистическая партия» (БСП), набрав по предварительным подсчетам 27,2% голосов, что составляет 80 мест в парламенте, заняла второе место, уступив партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), которая получила 32,5% (95 мест). Однако как заявили «Известиям» в партии социалистов, они планируют создать коалиционное большинство. Вступить в коалицию с БСП готовы «Объединенные патриоты» (ОП, у которых 9,1 % голосов - 27 мест), «Движение за права и свободы» (у ДПС 8,9 % - 26 мест). В случае создания обширной коалиции, социалисты смогут сформировать правительство и обойти своих конкурентов.

Лидер партии БСП КОРНЕЛИЯ НИНОВА в интервью корреспонденту «Известий» Виктории Коцур рассказала о внутриполитических раскладах, отношениях с Россией и о том, каким курсом пойдет Болгария, если БСП удастся сформировать коалицию большинства.

- Как вы думаете, почему вы упустили первое место?

- Мы получили результат, который вдвое больше предыдущего. Это хорошие показатели. У части избирателей БСП ассоциируется лишь с временным правительством, в связи с чем мы утратили несколько процентов голосов. В любом случае, мы находимся в большом отрыве от третьего места, и довольны результатом. К тому же, существует большая вероятность, что ГЕРБ не сумеет сформировать правительство Болгарии.

- Почему вы считаете, что ГЕРБ не сможет сформировать правительство?

- Чтобы сформировать коалицию с ГЕРБ, многим политическим силам придется пойти на серьезный компромисс, а на это согласятся не все. К тому же почти все партии в ходе предвыборной кампании провели политические акции против ГЕРБ. Например, партия ДПС уже точно не вступит в коалицию с ГЕРБ, поскольку этого не одобрят их избиратели. В связи с этим перед БСП открываются вполне реальные шансы и перспективы создать будущее правительство Болгарии.

- И как, в таком случае, будут выстраиваться отношения с Россией?

- Я продолжаю придерживаться мнения, что антироссийские санкции наносят вред отношениям России и Болгарии, так же, как и взаимоотношениям России с ЕС . Поэтому БСП настаивает на отмене антироссийских санкций. Это приведет к улучшению условий для болгарского народа. Однако со стороны России мы также хотели бы увидеть некоторые послабления в отношении Болгарии, например, снижение цен на газ. У Москвы и Софии много сфер для сотрудничества. Нашим странам необходимо работать совместно над энергетическими проектами и развивать отношения на уровне малого и среднего бизнеса.

- Вы считаете, что у БСП, несмотря на проигрыш, есть ряд преимуществ. В чем же они заключаются?

- В БСП прошел ряд преобразований, в связи с чем сейчас у нас имеются высококвалифицированные специалисты и сильная социальная программа. БСП не является участником закулисных игр и скрытых сделок. Мы выступаем за нейтральную мирную политику, которая ориентирована на внутреннее спокойствие, улучшение финансового положения граждан, развитие среднего и малого бизнеса. Мы хотим выстроить хорошие отношения со всеми нашими партнерами и не прячемся за демагогию по европейской политике.

- А что вы думаете о взаимоотношениях с ЕС?

- Экономика Болгарии тесно связана с ЕС. Однако наши взгляды в отношении миграционной политики и беженцев не совпадают. Тем не менее, с обеих сторон делается все возможное для решения данного вопроса. Большинство граждан Болгарии - за европейский путь, однако партия БСП обращает внимание на торговые отношения в том числе и за пределами союза. К тому же, наша партия хочет стать инициатором улучшения отношений Москвы и Брюсселя.

- Как вы видите решение миграционного вопроса?

- Народ Болгарии не хочет принимать такое огромное количество мигрантов на территории нашей страны. При подобном положении дел существует опасность возникновения радикальных настроений со стороны населения. Мы хотим помочь нуждающимся, но интересы наших граждан стоят в приоритете. Данная проблема должна быть решена, однако без проявления расизма или ксенофобии.

На территории Болгарии проживает огромное разнообразие этнических и религиозных групп. Единственное условие, которые мы поставили перед ЕС – необходимость предоставить финансовую помощь Софии для преодоления экономического кризиса в стране. А возник он, в том числе, из-за миграционной политики ЕС.

- Как вы относитесь к квотированию беженцев?

- Наша партия рассматривает ЕС в качестве экономического партнера. Но Болгария - независимая страна. Мы готовы выполнять свои обязанности, но считаем главной своей целью обеспечение спокойствия граждан без разжигания этнических и религиозных споров. Софии еще предстоит решить данный вопрос с Брюсселем.

- А что можно сказать о североатлантической интеграции, как, по-Вашему следует выстраивать взаимодействие с НАТО

- Болгария приняла долгосрочные обязательства по отношению к альянсу, однако мы настаиваем на том, чтобы они не стали предметом провокаций.

Все европейские страны заинтересованы в сильном НАТО, но мы выступаем против эскалации ситуации на пограничных территориях стран-членов альянса и России. При этом Болгарии необходимо укрепить свою собственную безопасность в соответствии с новыми реалиями, диктуемыми альянсом. Мы не против НАТО, но хотим более тесных отношений с Россией.

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