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Пономарев пообещал отомстить за Вороненкова
Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев пообещал отомстить за смерть Дениса Вороненкова. Его слова приводит РБК.
«Мы обязательно отомстим», — заявил Пономарев.
Кроме того, Пономарев высказался о дальнейшей судьбе вдовы российского парламентария Марии Максаковой. По его словам, она не собирается возвращаться в Россию.
«Максакова останется в Украине. Она считает, что в Россию ее заманивают, а Украина — единственное безопасное место сейчас», — сказал он.
Пономарев также добавил, что Максакова решила не отменять вечер украинской песни, который должен пройти 31 марта, и хочет посвятить его своему мужу.
Бывший депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Денис Вороненков был убит 23 марта недалеко от входа в отель «Премьер-палас» в центре Киева.
Президент Украины Петр Порошенко обвинил в организации преступления российские власти. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг все обвинения.
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