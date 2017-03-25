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Зюганов рассказал, почему Запад ненавидит Россию
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов увидел истоки ненависти Европы к России в расколе христианства на католическую и православную церковь.
В субботу Центральный Комитет (ЦК) и Центральная контрольно-ревизионная комиссия (ЦКРК) КПРФ проводят XIII совместный пленум, посвященный теме борьбы с антисоветизмом и русофобией.
"В Европе ненависть к России существовала веками, а ее идейные истоки надо искать в расколе христианства на католическую и православную церковь", — заявил Зюганов, выступая на пленуме.
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