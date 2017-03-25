Зюганов рассказал, почему Запад ненавидит Россию

В субботу Центральный Комитет (ЦК) и Центральная контрольно-ревизионная комиссия (ЦКРК) КПРФ проводят XIII совместный пленум, посвященный теме борьбы с антисоветизмом и русофобией.

"В Европе ненависть к России существовала веками, а ее идейные истоки надо искать в расколе христианства на католическую и православную церковь", — заявил Зюганов, выступая на пленуме.