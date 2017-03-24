Депутат предложил запретить «Пусть говорят»

Депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин , вошедший в парламентскую группу, разрабатывающую комплексный законопроект о защите детей от сексуальных преступлений, предложил запретить передачу «Пусть говорят». Это связано с тем, что на подобных шоу, по мнению парламентария, «любят обсасывать в самом циничном стиле преступления против несовершеннолетних», пишет в пятницу, 24 марта «Комсомольская правда — Кемерово».

«Считаю, что когда речь идет о защите детей от всякого рода извращенцев-нелюдей — никакие компромиссы не допустимы», — подчеркнул Горелкин, добавив, что к концу месяца должен появиться первый вариант законопроекта.

В рабочую группу по обсуждению документа, автором которого является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая , вошли депутаты, представители МВД , психиатры, педагоги и психологи. В проекте закона, в частности, предлагается повысить уголовную ответственность за серийные преступления против половой неприкосновенности, законодательно закрепить повышенную уголовную ответственность за понуждение несовершеннолетних к сексу через интернет и отменить срок давности по преступлениям сексуального характера против детей.

21 марта сообщалось, что Яровая предложила дополнить законопроект нормой об обязательной геномной регистрации всех обвиняемых в педофилии и пожизненном административном надзоре за ними.