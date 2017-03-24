Эксперты РФ и США представили в Вашингтоне "дорожную карту отношений"

"Дорожную карту российско-американских отношений" представили в четверг в Центре стратегических и международных исследований (ЦСМИ) в Вашингтоне ее авторы, специалисты ЦСМИ и Российского совета по международным делам (РСМД). Пока это лишь начало - резюме совместного доклада, который готовится к печати.

Основная его идея заключается в том, что "даже в обстановке геополитической напряженности и взаимного недоверия Россия и Соединенные Штаты должны сотрудничать". Соответственно авторы предлагают свое видение перспектив сотрудничества в таких ключевых регионах, как Арктика и Ближний Восток, и в таких сферах, как экономика, энергетика, евроатлантическая безопасность, стратегическая стабильность, кибербезопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом.

Диалог цивилизованных людей

"Главная цель данного доклада, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, - продемонстрировать, что мы по-прежнему цивилизованные люди, можем друг с другом нормально разговаривать и совместно работать над самыми трудными вопросами".

"Мы хотели показать, что даже в таких обстоятельствах в обеих странах есть люди, готовые искать общий язык для преодоления разногласий и даже выдвигать идеи и рекомендации, - добавил авторитетный дипломат. - Когда на официальном уровне поддерживаются нормальные контакты, в подобных докладах, возможно, и нет необходимости. Но именно сегодня этот доклад чрезвычайно важен".

Редакторы доклада с обеих сторон - россиянин Андрей Кортунов и американка Ольга Оликер - поблагодарили друг друга за смелость. По их признанию, она потребовалась для реализации проекта и в Вашингтоне, и в Москве.

Что делать на практике

Понятно, что доклад адресован творцам политики в обеих столицах. Но очевидно также, что на фоне антироссийской истерии, уже много месяцев раздуваемой в Вашингтоне оппозиционной Демократической партией США и близкими к ней СМИ, новая республиканская администрация Дональда Трампа не спешит делать практические шаги к реализации заявленного президентом намерения "поладить с Москвой". Поэтому корреспондент ТАСС поинтересовался у американских участниц презентации, что, на их взгляд, Россия могла бы сейчас сделать на практике, чтобы помочь переломить ситуацию и сдвинуть развитие событий в направлении нормализации.

Ответ был довольно показателен. Старший вице-президент ЦСМИ Кэтлин Хикс сказала, что делу мог бы помочь "уход России из Крыма и Восточной Украины", а также "обеспечение ухода от власти" в Сирии президента Башара Асада . Ее коллеге Оликер подобный замах показался чрезмерным - она со своей стороны поддержала набор шагов, предложенный в этом же контексте Кортуновым: ревизию закона Димы Яковлева , возобновление приостановленных программ молодежных обменов, пересмотр списка "нежелательных организаций", включающего ряд американских НПО. А академик Рогов позже в сердцах сказал, что ему понадобилось бы около получаса только на перечисление того, что, на его взгляд, могли бы сделать для улучшения отношений с Россией американцы.

При этом Рогов и Хикс сошлись во мнениях о том, что для двусторонних отношений в сфере стратегической стабильности чрезвычайно важна судьба договора по ракетам средней и меньшей дальности, в нарушении которого обе стороны обвиняют друг друга. Правда, суть российских претензий академик тут же изложил, а вот США, по его словам, свои обвинения не конкретизируют. Американка эту подачу не приняла и претензии со стороны Вашингтона разъяснять не стала.

Позиция России

Официальную российскую позицию на встрече представлял директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Олег Степанов . Он подтвердил, что Россия заинтересована в нормализации отношений с США и "готова идти в этом отношении так же далеко, как американские партнеры".