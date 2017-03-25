В Госдуме рассказали, что означают новые антироссийские санкции США

Ранее представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что США ввели санкции против восьми российских компаний в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, касающимся Сирии, Ирана и КНДР.

"Запад действует в рамках той антироссийской линии, которую он сформировал, и эти действия означают, что пока линия Трампа, которая была обозначена в предвыборной период в отношении улучшения взаимоотношений с РФ, пока не реализуется", — заявил Новиков РИА Новости.