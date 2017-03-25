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В Госдуме рассказали, что означают новые антироссийские санкции США
Фото: © РИА Новости. Наталья Селиверстова
Введение США новых санкций в отношении российских компаний означает, что антироссийская линия Вашингтона после вступления Дональда Трампа в должность президента США продолжается, заявил первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что США ввели санкции против восьми российских компаний в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, касающимся Сирии, Ирана и КНДР.
"Запад действует в рамках той антироссийской линии, которую он сформировал, и эти действия означают, что пока линия Трампа, которая была обозначена в предвыборной период в отношении улучшения взаимоотношений с РФ, пока не реализуется", — заявил Новиков РИА Новости.
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