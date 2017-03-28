Госдеп: решение о новых санкциях против РФ приняли до инаугурации Трампа

Решение ввести новые санкции в отношении российских предприятий было принято в последние дни президентства бывшего главы США Барака Обамы , заявил РИА Новости представитель госдепа

США 21 марта вели санкции против восьми компаний из России в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, касающимся Сирии, Ирана и КНДР. В новом списке санкций, среди прочих, оказался "Росборонэкспорт". В МИД России заявили, что новые санкции не стыкуются с заявлениями США о приоритетности борьбы с терроризмом и подрывают перспективы взаимодействия по разгрому ИГ*.

"Решение наложить санкции на эту группу лиц и компаний было принято госдепартаментом 17 января 2017 года…. и затем изучено новой администрацией перед передачей в конгресс", — сказал собеседник агентства.

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 марта.

*Террористическая организация, запрещенная в России.