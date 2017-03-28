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Госдеп: решение о новых санкциях против РФ приняли до инаугурации Трампа
Решение ввести новые санкции в отношении российских предприятий было принято в последние дни президентства бывшего главы США Барака Обамы, заявил РИА Новости представитель госдепа.
США 21 марта вели санкции против восьми компаний из России в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, касающимся Сирии, Ирана и КНДР. В новом списке санкций, среди прочих, оказался "Росборонэкспорт". В МИД России заявили, что новые санкции не стыкуются с заявлениями США о приоритетности борьбы с терроризмом и подрывают перспективы взаимодействия по разгрому ИГ*.
"Решение наложить санкции на эту группу лиц и компаний было принято госдепартаментом 17 января 2017 года…. и затем изучено новой администрацией перед передачей в конгресс", — сказал собеседник агентства.
Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 марта.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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