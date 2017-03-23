Марин Ле Пен завтра прилетит в Москву

Встреча состоится в рамках сотрудничества между российскими парламентариями и французскими политическими кругами. Об этом журналистам рассказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По словам Слуцкого, Марин Ле Пен посетит Россию по его личному приглашению.

"Марин Ле Пен примет участие в заседании комитета по международным делам, а также встретится с руководством Госдумы", - рассказал координатор депутатской группы по связям с парламентом Французской Республики Леонид Слуцкий.

На завтрашний день запланировано обсуждение таких актуальных международных проблем, как противостояние терроризму, а также вопросов российско-французского сотрудничества.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля. Дата проведения второго тура намечена на 7 мая. Согласно последним опросам, за Марин Ле Пен готовы отдать свой голос четверть французов.