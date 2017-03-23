Россию обвинили в нарушении международных правил проведения учений

Россия нарушила международные правила уведомления об организации военных учений. С таким обвинением выступил командующий силами США и Североатлантического альянса в Европе генерал Кертис Скапарротти. Его слова передает РИА Новости

«По соглашению, они (учения - прим. Рамблер/новости) должны быть анонсированы, если в них принимают участие более 9 тысяч военнослужащих, и они должны проводиться с участием (иностранных - прим. Рамблер/новости) наблюдателей, если более 30 тысяч (военнослужащих - прим. Рамблер/новости). У нас должно быть разрешение наблюдать, если мы захотим», — заявил Скапарротти.