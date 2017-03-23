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Россию обвинили в нарушении международных правил проведения учений
Россия нарушила международные правила уведомления об организации военных учений. С таким обвинением выступил командующий силами США и Североатлантического альянса в Европе генерал Кертис Скапарротти. Его слова передает РИА Новости.
«По соглашению, они (учения - прим. Рамблер/новости) должны быть анонсированы, если в них принимают участие более 9 тысяч военнослужащих, и они должны проводиться с участием (иностранных - прим. Рамблер/новости) наблюдателей, если более 30 тысяч (военнослужащих - прим. Рамблер/новости). У нас должно быть разрешение наблюдать, если мы захотим», — заявил Скапарротти.
Свое заявление Скапарротти сделал на слушаниях в сенате США. Генерал добавил, что российские учения «гораздо масштабнее». Речь идет о «внезапных проверках», участие в которых принимают порядка 100 тысяч военнослужащих. В российском оборонном ведомстве заявили, что Москва проводит внезапные проверки при соблюдении Венского документа о мерах укрепления доверия. В НАТО неоднократно подчеркивали, что соглашение необходимо пересмотреть, чтобы предоставить военному альянсу возможность наблюдать за подобными учениями.
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