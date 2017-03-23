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Деятельность «Свидетелей Иеговы» в России приостановлена
Деятельность «Свидетелей Иеговы» была приостановлена в России. Причина – осуществление религиозной организацией экстремистской деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции.
16 марта Минюст попросил Верховный суд России признать «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской организацией. Речь идет о ликвидации всех 396 филиалов. Окончательное решение о запрете организации примет Верховный суд 5 апреля. Председатель руководящего комитета организации в России Василий Калин заявил, что ведомство «вознамерилось закрыть и объявить преступной целую религию». В России насчитывается порядка 175 тысяч последователей «Свидетелей Иеговы».
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