Источник: Вороненков не отказывался от российского гражданства

Бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков , убитый в Киеве, не отказывался от российского гражданства, несмотря на получение украинского паспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

«Он не подавал ходатайство о выходе из российского гражданства, как этого требует закон Украины, поэтому де-юре он оставался гражданином России», — заявил источник.

По словам источника, процедура отказа от гражданства России занимает несколько месяцев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон в беседе с НСН прокомментировал убийство Вороненкова.

Вороненков был застрелен возле гостиницы «Премьер Палас» в центре Киева днём в четверг, 23 марта.