Медведев заявил, что не болел

На встрече с представителями малого и среднего бизнеса в области автоперевозок один из участников мероприятия поздравил премьер-министра России Дмитрия Медведева с выздоровлением. В ответ премьер рассказал, что проблем со здоровьем в последнее время у него не было, сообщает «Интерфакс».

На прошлой неделе, 14 марта, президент России Владимир Путин заявил, что Медведев отсутствует на заседании правительства, потому что заболел гриппом.

«Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее, ситуация пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли», - сказал глава государства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России завершилась эпидемия заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«На десятой неделе 2017 года в Российской Федерации отмечается снижение количества субъектов с превышением эпидпорогов и уровня заболеваемости», — пояснила Попова.