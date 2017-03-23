Дутерте: российские корабли могут свободно заходить в воды Филиппин

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что корабли ВМФ России могут свободно заходить в территориальные воды страны, передает агентство Блумберг.

Во время брифинга в Маниле в четверг Дутерте также сообщил, что российским кораблям разрешено швартоваться у берегов Филиппин, заранее уведомив власти о своих планах.

Как отмечает агентство, аналогичные условия действуют и в отношении кораблей ВМС Китая.

В январе Дутерте осмотрел большой противолодочный корабль ВМФ России "Адмирал Трибуц", который заходил с визитом дружбы в порт Манилы. В ходе осмотра он выразил надежду, что Россия станет союзником и защитником его страны. Ранее также сообщалось, что Москва и Манила заключат соглашение о наблюдении за военными учениями друг друга.